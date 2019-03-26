排球》台灣男排亞俱賽名單公布 「黃金左手」吳宗軒領軍捍衛主場

吳宗軒（右）。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2019年亞洲俱樂部男子排球錦標賽將於4月18日登場，比賽於台北市立大學天母校區體育館及台北教育大學體育館兩地開打，台灣隊名單公布，由「黃金左手」吳宗軒領軍力抗各國強敵，捍衛主場再現榮耀。

台灣男排2015年於主場封王，刷新隊史最佳戰績，爆滿球迷賣力吶喊，感動氣氛至今仍令人難忘。我國相隔4年後再度舉辦亞俱賽，盼能再次掀起國內排球熱潮。

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本次台灣男排以今年7月出征世大運的選手為主，同時也是奧運培訓隊的成員，亞俱賽將作為爭搶東奧資格的暖身戰。完整名單包含吳宗軒、劉佳昌、柯凱傑、張景翔、宋柏霆、高偉誠、焦璿誠、黃澄浩、林昱丞、陳昱翰、陳政錡、陳建廷、蘇厚禎、張昀亮共14人。

今年亞俱排共16隊參賽，台灣與新加坡、科威特及澳大利亞分在A組。值得注意的是，旅外的「黑狗」陳建禎此次不當「台灣隊長」，改披日本松下黑豹隊球衣踢館，有機會在八強與台灣隊正面交鋒。

吳宗軒。（資料照，記者王藝菘攝）

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