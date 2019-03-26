網球》謝淑薇超神打法獲選單日最佳好球 主播直呼扯（影音）

〔體育中心／綜合報導〕邁阿密網賽，台灣一姊謝淑薇今天以6：3、6：7（0：7）、6：2，擊敗前世界球后、「丹麥甜心」的沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），闖進8強。謝淑薇的詭異球風，獲得現場主播、球評大讚，也獲選WTA官網每日精彩好球。

謝淑薇在第二盤5：4領先時，沃茲妮雅琪發球，謝淑薇回擊，接著沃茲妮雅琪打出對角球，謝淑薇也回敬對手，球幾乎是落在邊線旁，讓沃茲妮雅琪勉強救到球，謝淑薇這時先短截擊，之後再用高吊球，讓沃茲妮雅琪疲於奔命，現場主播直呼，「這分太扯了。」

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不少國外網友直呼，「這是用羽球技術打的」、「面對謝淑薇，沃茲妮雅琪感覺像是業餘人士」、「為了救球，對手必須跑、而且跑整場，這策略太神奇了。」

WTA官網提到，謝淑薇先前和沃茲妮雅琪交手4次，只拿到1盤，但兩人自從2015年的馬來西亞網球公開賽後就沒有再對決。

該文指出，從2017年開始，謝淑薇讓法籍男友兼教練阿尼耶爾（Frederic Aniere）加入她的團隊，該年就在法網擊敗英國女將孔塔（Johanna Konta），這是她生涯首度擊敗前10好手，近兩年謝淑薇就已經6次打敗女單前10好手。

台灣一姊謝淑薇。（法新社）

「丹麥甜心」的沃茲妮雅琪。（歐新社）

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