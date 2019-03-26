NBA》不怕洛城雙雄來搶 暴龍願奉5年1.9億續留雷納德

雷納德今夏有權跳脫合約。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍隊雷納德（Kawhi Leonard）今年夏天有權跳出合約，儘管傳出洛城雙雄湖人、快艇都有意爭取這位明星前鋒，但加拿大媒體指出，暴龍球團目前越來越有信心留下雷納德。

若是雷納德今年夏天不執行2130萬美元的選擇權，成為自由球員，《TSN》報導，暴龍還是相信能夠說服雷納德留下，因為他們能夠提供雷納德信任感、盡力維護他的健康，以及追逐冠軍的共同目標，還可以開出5年1.9億美元的頂薪合約，相較其餘球團可能只會開出4年1.41億美元的合約。

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雷納德今年轉戰暴龍後場均得到27.2分、7.5籃板，兩項數據都是生涯新高，並也幫助暴龍隊拿下51勝23敗，戰績高居東部第二，暴龍球團並也經常讓雷納德輪休，目前暴龍隊74場比賽他只出賽了54場。

雷納德在二月受訪表示：「專注在賽季吧，試著看看我想做的事情，我不是在指自由球員的事情。」他說，「在多倫多打球很有趣，我們勝利、建立某些文化來達成我們的目標。」

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