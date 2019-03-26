網球》謝淑薇刮旋風 各國高手齊讚：網壇沒人像她一樣

謝淑薇。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕謝淑薇今天在邁阿密大師賽擊敗丹麥前球后沃茲妮雅琪，成功闖入女單8強。這兩年頻爆出冷門，謝淑薇也在WTA掀起旋風，就連別場比賽打球的羅馬尼亞前球后哈勒普（Simona Halep），今天都不免被問到對謝淑薇的看法，她盛讚，謝淑薇真的很有天份，網壇沒有人像她一樣。

「現在在場上我比先前更放鬆了，」謝淑薇賽後呵呵笑，「我也不知道為什麼，因為我以前在大場面比賽時就像個新人，就像是『哇，我18歲，我在大場地打球耶』，現在的我比較進入狀況了，感覺好多了。」

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《邁阿密先鋒報》點評，謝淑薇雖然2001年就轉職業，但在30歲以前並沒有引起騷動，像在2015年前對上沃茲妮雅琪4場全敗，但自從謝淑薇開始與法國男友合作，對戰世界前10球員已取得6場勝利。

報導提到，謝淑薇雖然身材瘦弱，但成功彌補力量的不足，現在她雙手擊落地球的功力，無論是正拍還是反拍，都讓世界各國高手吃足苦頭。

「當我以為她要打對角的時候，她就會打直線，我當然認為她很難預測。」現任世界球后大坂直美在16強賽輸給謝淑薇時說道。

謝淑薇下一輪的對手、愛沙尼亞好手孔塔薇特（Annett Kontaveit）則說：「我非常享受看謝淑薇打球，她混合了許多打法、很有觀賞性，跟她對打的時候很難找到自己的節奏。」

孔塔薇特。（美聯社）

剛在另一場16強戰擊敗大威廉絲的羅馬尼亞前球后哈勒普，賽後也被媒體問到對謝淑薇的看法，哈勒普說：「我不知道該怎麼形容她，老實說，她很有天份，善於藏球（hides the ball），我去年在溫網和她對決過──兩年前也和她打過，那真的很艱難很艱難，我無法描述和她的比賽，這真的很有趣。」

被問到網壇還有人像謝淑薇一樣嗎？哈勒普回答：「不，我覺得沒有，她球感很好，這是學不來的，我想她就是感受到了球，這對她來說很容易，如果妳找個人像她那樣打球，我不覺得這是可行的。」

前球后哈勒普。（USA TODAY Sports）

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