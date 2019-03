NBA》全場靜默… 拓荒者中鋒當場折斷左腿（影音）

〔體育中心/綜合報導〕本季打出生涯最佳表現的拓荒者中鋒諾基奇(Jusuf Nurkic),今在比賽中搶籃板著地時沒站穩,不慎傷到左腿,腿型明顯彎曲,當場被擔架抬出場外。

拓荒者今和籃網激烈廝殺,兩隊殺進二度延長,一次爭搶籃板中,諾基奇著地打滑,整個腿部嚴重扭曲著地,隨後在地上抱頭哀嚎,起初隊友們不忍直視彎曲的左腿,必須先到場邊冷靜,現場球迷也很擔心諾基奇的狀況。

拓荒者終場以148:144擊敗籃網,諾基奇此役砍進32分16籃板,本季打出生涯最佳成績的他,賽前場均可貢獻15.4分、10.3籃板。

GRUESOME INJURY WARNING: Jusuf Nurkic‘ left leg. You can hear my reaction too smh. pic.twitter.com/d7VxV2PPee