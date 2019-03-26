NBA》全場靜默… 拓荒者中鋒當場折斷左腿（影音）

〔體育中心／綜合報導〕本季打出生涯最佳表現的拓荒者中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic），今在比賽中搶籃板著地時沒站穩，不慎傷到左腿，腿型明顯彎曲，當場被擔架抬出場外。

拓荒者今和籃網激烈廝殺，兩隊殺進二度延長，一次爭搶籃板中，諾基奇著地打滑，整個腿部嚴重扭曲著地，隨後在地上抱頭哀嚎，起初隊友們不忍直視彎曲的左腿，必須先到場邊冷靜，現場球迷也很擔心諾基奇的狀況。

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拓荒者終場以148：144擊敗籃網，諾基奇此役砍進32分16籃板，本季打出生涯最佳成績的他，賽前場均可貢獻15.4分、10.3籃板。

GRUESOME INJURY WARNING: Jusuf Nurkic‘ left leg. You can hear my reaction too smh. pic.twitter.com/d7VxV2PPee — sam （@TheOnlyNetsFan） 2019年3月26日

players and coaches react from inside moda center as Jusuf Nurkic suffers a horrific leg injury pic.twitter.com/LRRlUyRj3H — Dane Delgado （@danegado） 2019年3月26日

拓荒者中鋒諾基奇左腿明顯彎曲。（美聯社）

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