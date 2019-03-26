MLB》法官證實 還未與洋基討論新約

賈吉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前大聯盟有多筆延長合約紛紛敲定，外界也開始在期待洋基隊明星重砲手賈吉（Aaron Judge）是否也會加入續約的行列。不過賈吉在廣播節目中表示，他與洋基之間還未進行過換約的討論。

「我們還沒有討論到這些東西，」賈吉說，「我還有太多工作要做，所以這些事情我都是要我的經紀人幫我打點。對我而言，只要我在合約期中做好我的事情，繼續打球。其他的事情就讓專業的人去處理。」

請繼續往下閱讀...

洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）也在稍後於廣播節目中接受訪問，說道：「我會把這問題留給凱許曼（Brian Cashman）。很明顯地，我們不能同時跟每個球員都談好。有很多情況需要考慮，看球員們適不適合一紙延長合約。但是聽著，我們很喜歡我們的球員，並且也希望他們盡可能長時間地穿著細條球衣。」

賈吉要在下個球季才有資格進行薪資仲裁，要一直到2023球季結束才能成為自由球員，尚有相當長的一段時間。今年休賽季洋基分別與中外野手希克斯（Aaron Hicks）和王牌塞維里諾談妥了延長合約，下一個很有可能就會是賈吉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/