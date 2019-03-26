MLB》超狂位移讓對手瘋求握法 費城強投親自PO照解答（影音）

〔體育中心／綜合報導〕費城人強投阿里耶塔（Jake Arrieta）今天在春訓最後一場先發主投6局飆出8K，其中多記精彩球路引起其他大聯盟投手驚嘆、爭相仿效，他也不藏私地自拍握法到社群網站上，傾囊相授。

阿里耶塔今天的投球內容被常在推特上傳大聯盟投球影片分析的Rob Friedman做成動圖分享，其中一球超神秘的92英哩又像滑球又像卡特球，釣到藍鳥投手史卓曼（Marcus Stroman）、太空人投手麥卡勒（Lance McCullers）不約而同留言讚嘆：「X的」、「哇哇哇！」

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Jake Arrieta, Ridiculous 92mph Hard Slider/Cutter...and Sword. pic.twitter.com/csbd6yoEkz — Rob Friedman （@PitchingNinja） 25 March 2019

還有另一記88英哩的變速球，超大位移看起來像是從二樓掉到一樓，史卓曼又不禁留言：「跪求握法」。

Jake Arrieta, Disappearing 88mph Changeup...and Sword. pic.twitter.com/p1DK52xFzY — Rob Friedman （@PitchingNinja） 25 March 2019

佛里曼為了滿足史卓曼的要求，又剪了一個阿里耶塔投球放慢版的動圖，樂得史卓曼回覆：「謝謝！下次牛棚日我就來試試看。」還有太空人投手麥修（Collin McHugh）也留言表示：「+1」。

阿里耶塔的球路引起其他大聯盟投手爭相學習。（取自推特）

結果最後阿里耶塔看到大家為了他這麼忙，自拍了這兩種球路握法的照片傳上來，說道：「不客氣。」

史卓曼回覆：「謝謝你，總是這麼MAN，祝你今年好運。」

最後阿里耶塔本人出來解答握法。（取自推特）

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