網球》謝淑薇邁阿密女單8強週三凌晨2時出擊 「球后殺手」正面對決

謝淑薇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「球后殺手」謝淑薇連克強敵，3連勝首闖邁阿密網賽女單8強，預計台灣時間週三單日2連戰，凌晨2時先單挑同屬「球后剋星」的愛沙尼亞第21種子孔塔薇特（Anett Kontaveit），稍事休息再趕場女雙次輪補賽。

男、女共站的邁阿密單打多達128籤，第27種子謝淑薇首輪免戰直接晉級，次輪起大發神威連闖3關，包括32強起遇強更強，接連斬落現任世界球后「日本小威」大坂直美、前任球后「丹麥甜心」沃茲妮雅琪，（Caroline Wozniacki），也締造「六斬前後任球后」、横掃2018年四大滿貫女單冠軍等超狂紀錄。

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只不過，來勢洶洶的孔塔薇特（Anett Kontaveit）也不好惹，雙方唯一交手為2015年廣州首輪，當時小薇兩盤失利。且這位23歲歐洲悍將近年崛起，去年澳網、法網勇闖16強，武漢女網更殺入決賽，總計打敗過「丹麥甜心」、德國「左手劍」科柏（Angelique Kerber）、美國老將大威廉絲（Venus Williams）等球后級高手，今年還扳倒過排名坐二望一的捷克名將科薇妥娃（Petra Kvitova），黑馬實力不容小覷。

單日2連戰的小薇，與捷克史崔可娃排女雙第3種子，因賽事塞車順延至隔天的次輪，強碰前站印地安泉封后的比利時梅騰絲（Elise Mertens）／白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），力爭另張8強門票。

愛沙尼亞第21種子孔塔薇特。（美聯社）

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