羽球》戴資穎球后保衛戰 下週大馬站至少要晉4強

戴資穎。（資料照，路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕戴資穎本週以95667分，坐穩世界羽球球后寶座，累積週數達120週，下週在超級750系列馬來西亞公開賽至少要打進4強，才能不讓中國好手陳雨菲、日本名將奧原希望超車成功。

陳雨菲今日宣佈退出超級500印度公開賽，下週與小戴、奧原希望一同在馬來西亞公開賽登場，3人的最終成績將決定球后屬誰。

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馬來西亞公開賽去年於6月開打，今年提前至4月登場，而世界排名積分是採計球員過去1年內最佳10站成績加總，但同一場賽事只會計算最新一年的積分，也讓去年在大馬風光締造2連霸的小戴有保分壓力。

世界排名第2的陳雨菲目前積分88079分，落後戴資穎7568分；奧原希望86953分，落後小戴8714分。

戴資穎在大馬站8強可望遇到泰國名將依瑟濃，若輸球出局，而陳雨菲贏得最終后冠，屆時能以996分之差擠下小戴，成為新科球后。不過，若最終后座由奧原希望奪下，而小戴、陳雨菲皆在8強前中箭落馬，她將一口氣超車2人，成為自山口茜後，日本第2位世界球后。

此外，陳雨菲在大馬站8強有望遇到印度一姊辛度，4強若遇到戴資穎，代表小戴可以續當球后。

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