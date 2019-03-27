西部大鬍子大戰東部字母哥 今日賽事預告與轉播

字母哥（左）哈登（右）。 （資料照，美聯社）

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日將為您帶來兩場NBA的賽事轉播，第一場是林書豪所屬的暴龍對上本季戰績並不理想的公牛隊，暴龍為了爭取東部的龍頭寶座勢必得拿出必勝的決心，而林書豪本場比賽能否成功反彈拿出好表現呢?

另一場是東部及西部的強權，火箭與公鹿之間的交手，兩大MVP熱門人選哈登（James Harden）以及字母哥亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）之間的對決也是這場比賽的一大看點之一，喜歡NBA的朋友絕不能錯過明天的轉播喔!

請繼續往下閱讀...

此外今天還有Lamigo桃猿和中信兄弟系列賽的第二場比賽，喜歡棒球的球迷朋友千萬別錯過今晚的轉播!

NBA

07:30 公牛@暴龍 緯來體育

08:00 火箭@公鹿 愛爾達體育1台 （10:00 緯來體育 D-LIVE）

中華職棒例行賽

18:35 桃猿@中信 緯來體育

SBL

19:00 金酒@璞園 WinTV綜合台

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/