中職 Live》周思齊敲出突破僵局安打 雙方五局打完中信1:0領先。

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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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桃猿
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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0
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0
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兄弟
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0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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0
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0
第九局 第八局 第七局
第六局
六局上半，陳晨威擊出內野安打，陳俊秀擊出二壘方向滾地球，中信兄弟向裁判抗議陳晨威疑似有妨礙守備情形，而兄弟向裁判抗議後，陳晨威的跑壘造成妨礙守備，最終裁定出局。
林泓育外野飛球出局，郭嚴文擊出三遊方向穿越安打，一二壘有人，萊福力遭換下場，換上鄭佳彥接替投球，朱育賢擊出強勁滾地球出局，六局上半結束。
請繼續往下閱讀...
第五局
五局上半，梁家榮外野飛球出局，劉時豪擊出三壘方向穿越安打，詹智堯擊出外野飛球遭接殺，藍寅倫擊出外野飛球出局，五局上半結束。
五局下半，王勝偉選到四壞保送上壘，王勝偉盜壘失敗，史博威本場控球狀況不佳，王威晨選到四壞保送上壘，隨後王威晨成功盜上二壘，吳東融擊出游擊方向滾地球出局，林書逸擊出二壘方向滾地球出局，五局下半結束。
第四局
四局上半，林泓育擊出外野飛球出局，郭嚴文擊出內野滾地球出局，朱育賢揮棒落空遭三振，三上三下，四局上半結束。
四局下半，林智勝擊出中外野方向安打，為兄弟本場首安，艾銳克擊出深遠中外野飛球遭接殺，陳子豪敲出內野強襲安打，一二壘有人，周思齊敲出一二壘間滾地安打，林智勝回來得分，仍為一二壘有人，黃鈞聲敲出二壘方向雙殺打，三出局，兄弟1:0領先。
第三局
三局上半，詹智堯內野高飛球出局，藍寅倫敲出中外野方向平飛一壘安打，陳晨威擊出游擊方向滾地球，二壘跑者藍寅倫出局，陳晨威上一壘，陳晨威盜壘成功上二壘，陳俊秀外野高飛出局，三局上半結束。
三局下半，周思齊內野滾地球出局，黃均聲選到四壞保送上壘，王勝偉同樣選到四壞保送上壘，一二壘有人，一人出局，王威晨揮棒落空三振出局，吳東融遭觸身球擊中背部，兩人出局滿壘，林書逸擊出投手前滾地球，三人出局，三局下半結束。
第二局
二局上半，朱育賢外野飛球出局，梁家榮內野滾地出局，劉時豪內野平飛滾地球出局，三上三下，二局上半結束。
二局下半，林智勝內野滾地球出局，艾銳克站著不動遭三振，陳子豪同樣站著不動遭三振，史博威連續飆出兩K，三上三下，第二局下半結束。
第一局
一局上半，藍寅倫外野飛球出局，陳晨威敲出內野安打，萊福力投手犯規讓打者上二壘，陳俊秀外野高飛球出局，跑者上三壘，林泓育遭觸身球，郭嚴文外野飛球出局，三出局，一局上半結束。
一局下半，王威晨打出外野飛球遭接殺，吳東融三壘滾地球出局，林書逸打出內野投手前滾地球出局，三上三下，一局下半結束。
桃猿先發投手史博威（記者廖耀東攝）
中信兄弟先發投手萊福力（記者廖耀東攝）
兩隊先發打序:
|
中信兄弟
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棒次
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Lamigo桃猿
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王威晨 3B
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1
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藍寅倫 RF
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吳東融 2B
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2
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陳晨威 3B
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林書逸 CF
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3
|
陳俊秀 1B
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林智勝 DH
|
4
|
林泓育 DH
|
艾銳克 1B
|
5
|
郭嚴文 2B
|
陳子豪 RF
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6
|
朱育賢 LF
|
周思齊 LF
|
7
|
梁家榮 3B
|
黃均聲 C
|
8
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劉時豪 C
|
王勝偉 SS
|
9
|
詹智堯 CF
|
萊福力
|
先發
|
史博威
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