NBA》「高砲台」週四先來 傳奇射手「雷槍」接力抵台

名人堂射手「雷槍」艾倫將接棒來台。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／台北報導〕NBA退役球星路易斯（Rashard Lewis）將於本週四抵台，展開一系列籃球宣傳活動，名人堂射手「雷槍」艾倫（Ray Allen）也將於4月12日接棒來台。

艾倫在NBA闖蕩19個賽季，出戰1300場例行賽，場均可拿到18.9分、4.1籃板、3.4助攻、1.1抄截，三分命中率高達40％。他以2973顆三分球站穩射手之巔，領先排名第二的米勒（Reggie Miller）413顆。

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艾倫生涯成就非凡，手握2枚冠軍戒，10度入選全明星陣容，2次NBA年度第一隊，並在2018年正式進入籃球名人堂。

路易斯預計本週四抵台，停留5天，期間舉辦球迷見面會活動外，還將造訪甫奪冠的南山女籃。艾倫則在4月12日接棒訪台，參加一系列活動，球迷可參加NBA Store Taiwan活動，得到與2位球星近距離互動的機會。

退役名將路易斯將來台。（資料照，路透）

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