MLB》小熊投手漢默斯展強打本色 塞揚強投挨轟成苦主（影音）

漢默斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕漢默斯（Cole Hamels）將擔任小熊隊開幕戰第三戰的先發投手，而對手正是他的前東家遊騎兵隊，然而他今天用打擊證明，國聯沒有DH對他一點問題都沒有。

在美國時間星期一晚上小熊對上紅襪的比賽裡，他在第三局上場打擊，球數來到一好一壞後，他相中了波瑟羅（Rick Porcello）投的第三顆球，一棒掃出了中外野的大牆外。

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漢默斯在受訪時表示:「我最近進行了很多打擊練習，我已經很久沒有做這件事情了，不過練習打擊是很有趣的一件事，很高興今天能把球打的那麼結實。」

而漢默斯今天不只在打擊上有好表現，投球方面也有精采的表現，他繳出五局僅失一分的好投，最後球隊也以3-2獲勝。

最後漢默斯提到要對上自己的老東家時表示:「我的投球生涯裡還沒有對上老東家的機會，但我對那座球場（遊騎兵主場）非常熟悉，我會確保自己能投出一場好球。」

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