足球》巴克利梅開二度 英格蘭2戰狂轟10球

巴克利（中）單場梅開二度，率隊贏球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2020歐洲國家盃資格賽第2輪，蒙特內哥羅主場挑戰英格蘭，三獅軍團憑藉中場巴克利（Ross Barkley）單場梅開二度，加上球星凱恩（Harry Kane）的推射破門，終場英格蘭以5：1逆轉蒙特內哥羅，近2戰狂轟10球，火力相當恐怖。

上半場第17分鐘，英格蘭後衛基恩（Michael Keane）解圍失誤，讓蒙特內哥羅中場維索維奇（Marko Vesovic）逮到機會右腳射門破網，主隊率先取得領先。

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不過三獅軍團也不是省油的料，第30分鐘基恩將功折罪，先用頭錘將比分扳平，隨後第38、59分鐘，巴克利連進2球，完成梅開二度並幫助球隊反超比分。

比賽來到第71、80分鐘，英格蘭雙星凱恩與斯特林（Raheem Sterling）雙雙建功，率隊穩定軍心，最終英格蘭就以5：1力克對手。

值得一提的是，英格蘭近2戰攻入10球，是繼1984年後，35年來的最佳表現。英格蘭上一次連續兩場大勝，要追溯到1984年，當年先在主場以5比0擊敗芬蘭，隨後作客以8比0血洗土耳其，2場攻入13球。

凱恩第71分鐘破網。（路透）

斯特林攻入錦上添花的一球。（法新社）

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