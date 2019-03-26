NBA》等不及想聯手詹皇？名人堂球星主動表達執教湖人意願

奇德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕若湖人在季後有意願換新總教練的話，奇德（Jason Kidd）已經率先向外界表達他的意願，而他也將成為外界所認為新任湖人總教練的有力競爭者。

他在接受《The Jump Monday night》訪問時強烈表達了自己想成為湖人下任總教練的意願:「當你看看整個湖人球隊的歷史和體系時，你會發現他是全世界最棒的體系。此外，當你有機會代表湖人出賽時，無論是以教練或投手的身分你都不會想放棄這個機會，因為他們全體都一心向著冠軍前進。」

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奇德同時提到了自己對於執教詹姆斯（LeBron James）的意願:「當你有機會與世界上最棒的球員一同共事，無論什麼時候我都會願意，因為有他當你的隊友會讓你的工作變得更加順利。」

華頓（Luke Walton）為湖人目前的總教練，但知名記者沃神（Adrian Wojnarowski）表示華頓在本季結束後非常可能成為球隊開刀的對象。而奇德則表示自己會保持耐心，等待球季結束後可能來臨的所有執教機會。

無論如何，奇德非常有可能會在休賽季與湖人進行接觸，不知道他是否會成為湖人未來新任總教練的最好解答，這一切的決定就端看湖人管理層的智慧了。

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