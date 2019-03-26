中職》兄弟二軍猛打退桃猿 廖乙忠初登板無緣勝投

中信二軍勝Lamigo二軍。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職二軍開幕戰今在澄清湖棒球場登場，由桃猿二軍對上兄弟二軍，桃猿派出翁瑋均先發對決兄弟初出登板的菜鳥先發廖乙忠，而兄弟靠著許基宏猛打，陳文杰、曾陶鎔也都開轟猛攻下，最終以5：3擊敗桃猿二軍，搶下二軍開幕戰首勝。

比賽才開打桃猿就靠著董子浩敲安先馳得點取得2：0領先，下個半局兄弟岳東華、許基宏敲安先追回一分，加上初登板的廖乙忠回穩，第2到第5局都沒有再掉任何一分。

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廖乙忠初登板。（記者黃志源攝）

董子浩3打數擊出2安打、3分打點。（記者黃志源攝）

中信二軍許基宏4打數擊出3安打。（記者黃志源攝）

許基宏4打數擊出3安打。（記者黃志源攝）

而5局下面對桃猿中繼蘇俊羽，曾陶鎔一棒轟出超前比數的2分砲，6上董子浩雖然又敲安助桃猿追成3：3平手，不過6下蘇緯達敲出二壘安打替球隊要回領先優勢，7下陳文杰又轟出陽春砲，終場就以5：3擊敗桃猿二軍。

中信二軍曾陶鎔擊出2分全壘打。（記者黃志源攝）

曾陶鎔。（記者黃志源攝）

曾陶鎔擊出2分全壘打。（記者黃志源攝）

中信二軍蘇緯達在6局下擊出超前比數1分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

陳文杰擊出1分全壘打。（記者黃志源攝）

初登板的廖乙忠今先發主投5局，僅被敲出3支安打，送出3次三振，失掉2分皆自責表現出色，只可惜隊友火力支援來的太慢，讓他中職二軍初登板與勝投擦肩而過，桃猿先發翁瑋均投3局被敲出4安打掉1分，兩位先發最後都無關勝敗。

勝投最後由中繼1局被敲1安失1分（非責失）的楊達翔搶下首勝，而中繼3局被敲出4安失3分全都是自責分的蘇俊羽則吞下首敗。

廖乙忠初登板與勝投擦身而過。（記者黃志源攝）

翁瑋均。（記者黃志源攝）

中信二軍投手楊達翔拿到勝投。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍投手蘇俊羽吞敗投。（記者黃志源攝）

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