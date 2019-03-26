中職》葉君璋掌味全? 富邦悍將：不評論市場傳聞

葉君璋是否會接掌味全兵符，悍將不予置評。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全將重返中職，總教練人選成為外界注目焦點，其中包括和富邦悍將仍有合約的葉君璋；對於「葉總」是否有可能接掌味全兵符，悍將副領隊陳昭如今天僅簡單表示，「市場傳聞，不予評論。」

中職會長吳志揚昨邀請4隊球團代表與頂新集團三董魏應充餐敘，吳志揚也於會後表示，頂新確定用「味全」為隊名重返職棒，並預訂4月底召開會員大會與常務理事會、審查通過味全加盟中職案。

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只是依照頂新的規畫，可望在4月中繳交加盟企畫書之前，先公布總教練人選，包括葉君璋、呂明賜和黃煚隆等前龍將的呼聲都很高。棒球圈人士認為葉君璋去年7月底才請辭悍將教頭，對目前中職生態最熟悉，是最合適人選，但他和悍將的合約到年底，頂新是否已向球團詢問他的合約問題，則成為「解套」關鍵。

對此，陳昭如表示，葉君璋和悍將仍有合約，領隊蔡承儒也一再強調他負責球隊很重要的球員發展計畫，「若頂新真的來談，我們會再慎重討論。」 但她強調對於目前市場傳聞，則不予評論。

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