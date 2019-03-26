李筱瑜公益教學 IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人賽歡慶十週年

2019年 IRONMAN 70.3 Taiwan 在美麗的活水湖落幕。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「2019 Fubon Financial IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人三項賽」已於台東森林公園活水湖畔落幕，適逢在台十週年，共吸引37國、近5000名選手共襄盛舉，而地主「鐵人一姊」李筱瑜和「香港隊長」羅亮添共同為孩子們公益教學，更用實際行動體現「深根台東，回饋地方」。

此次台灣鐵人三項公司邀請李筱瑜和剛奪下LAVA鐵人賽 515組冠軍的羅亮添，來到台東進行「鐵人三項公益教學」，帶領慈善機構「孩子的樹屋」和台東豐田國小棒球隊的小朋友們，一起來透過遊戲互動認識鐵人三項。此外，身為許多女鐵人偶像的李筱瑜，更在女生賽事Liv Iron Girl終點幫完賽的女鐵人選手掛上獎牌，「女力」傳承激勵的意義非凡。

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「鐵人一姊」李筱瑜（右）幫Liv Iron Girl的冠軍王千由（左）掛上完賽獎牌。（大會提供）

這項賽事自2016年首度移師有「鐵人三項聖地」美譽的台東舉辦，2016、17年曾在全球 IRONMAN 70.3 票選中，連續獲得「Will Attend Next Year / 最想再參加」獎項殊榮，深獲世界各地鐵人高度肯定，而熱心支持運動的富邦金控秉持品牌精神「正向的力量」，也在今年力挺 IRONMAN 70.3 Taiwan賽事並冠名贊助。

「鐵人一姊」李筱瑜（右一）和「香港隊長」羅亮添（中）為當地孩子們鐵人三項公益教學。（大會提供）

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