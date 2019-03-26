棒球》業餘明星對抗賽 朱祥麟開轟大學隊2連勝

大學隊取得二連勝。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019業餘明星對抗賽昨點燃戰火，首戰以6：2擊敗社會明星隊的大學明星隊，第二戰派出南華大學黃東淯先發，迎戰社會隊興富發陳韋霖，此役大學隊延續首戰氣勢，狂敲14安，其中朱祥麟更在八局下轟出兩分砲，助大學隊終以8:2收下二連勝。

黃東淯先發好投壓制社會隊打線。（大會提供）

大學隊接連奪下兩場勝利，總教練陳進財表示，隊上有許多大砲型選手，打擊力量跟爆發力都很不錯，他也特別點名這兩天開轟的張祐銘、朱祥麟，認為他們打擊都有抓到時機，適時發揮，陳總教練說：「祐銘揮棒很豪邁，祥麟身材上就有先天優勢，當然打擊就更容易發揮。」

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「沒有講好啦，就是剛好跟到了，投手的變化球比較高，就剛好抓到了，比較幸運一點！」此役開轟的朱祥麟笑說，和開南隊友張祐銘連兩天都扛出全壘打只是巧合，不過因為剛打完大專聯賽、原住民運動會，也更能讓自己保持在最佳狀態，他說：「在原民盃試著讓自己放鬆心情去打，學長們也有告訴我一些技巧，希望就照著調整的方式，放鬆面對每一場比賽，把握每一次上場機會。」

朱祥麟兩分砲幫助大學隊拉開差距。（大會提供）

總教練李盈南則表示，這幾場社會隊子弟兵可能因為剛過完年，還沒有足夠時間調整，他說：「一個禮拜前集訓，目前還沒達到準備好的狀態，就是盡量幫他們調整。」另外，李總教練也稱讚對手大學隊表現，認為他們剛打完大專聯賽，每個人的狀態都在高峰，「投手方面，不論是控球還是速度，都表現得很好。」

李冠儒適時安打幫助大學隊先馳得點。（大會提供）

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