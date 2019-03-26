中職》少女心噴發！卡娜赫拉4月底跨球團聯名「加盟」3隊

日本超人氣的「卡娜赫拉的小動物」將與中職Lamigo桃猿、統一獅和中信兄弟3隊合作推出商品。（圖片取自卡娜赫拉官網）

〔體育中心／綜合報導〕少女心噴發！超人氣的「卡娜赫拉的小動物」將與中職Lamigo桃猿、統一獅和中信兄弟3隊合作推出商品，讓球迷把超夯的粉紅兔兔與小雞P助穿上身，而這也是中職首度以跨球團形態與日本創意商品合作的案例。

本企劃由日本企業Space Age（總公司位於廣島縣廣島市、董事長：吉岡憲治）統籌。Space Age以製作日本職棒、J聯盟之周邊商品，發想各式原創商品及活動企劃嶄露頭角，其中，更以各項知名動畫、插畫製作的加油道具、聯名商品系列馳名日本體育界，用獨家創意風靡每一座球場。

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「卡娜赫拉的小動物 P助&粉紅兔兔」與中華職棒3球隊為首次聯名合作。「P助&粉紅兔兔」在台灣的LINE等通訊軟體上無所不在，此次跨球隊的夢幻聯名商品系列，首波將於2019年4月底（暫定）開賣。

本次使用原創的P助&粉紅兔兔的聯名圖像，此次企劃將有T-shirt、運動毛巾、小提袋、手機扣環、托特包等眾多聯名商品登場，請球迷千萬不要錯過。

聯名鑰匙圈。（統一獅球團提供）

聯名T恤。（統一獅球團提供）

聯名小提袋。（統一獅球團提供）

聯名手機配件。（統一獅球團提供）

聯名毛巾。（統一獅球團提供）

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