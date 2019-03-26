足球》姆巴佩、葛里茲曼雙雙進球 法國4球踢垮冰島

法國球星姆巴佩慶祝進球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2020歐洲國家盃資格賽第2輪，法國坐鎮主場迎戰冰島，法國靠著球星姆巴佩（Kylian Mbappé）與葛里茲曼（Antoine Griezmann）雙雙建功，終場以4：0輕取冰島，拿下資格賽2連勝。

上半場第12分鐘，法國後衛烏迪迪（Samuel Umtiti ）頭錘破門，助球隊取得夢幻般的開局。下半場第68分鐘，前鋒吉魯（Olivier Giroud）幫助法國再下一城，同時這顆進球也是吉魯在國家隊的第35顆進球，躍居隊史第3位。

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比賽來到第78分鐘，冰島防線頻頻失誤，讓姆巴佩在門前逮到機會射門得分，隨後第84分鐘，法國發動快速反擊，葛里茲曼單刀殺入禁區破網，最終高盧雄雞以4球之差大勝冰島。

數據統計方面，法國75.3%的控球率完全掌握場上優勢，射門多達15次也比冰島的4次高出許多，而傳球方面兩隊更是相差566次。高盧雄雞贏球後，拿下資格賽2連勝，2場共打入8球，僅失1球，狀態相當火燙。

葛里茲曼單刀破網。（法新社）

吉魯轟入國家隊第35顆進球。（法新社）

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