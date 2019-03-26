拳擊》拋退役震撼彈！ UFC嘴砲天王推特宣布退休

愛爾蘭UFC「嘴砲天王」麥葛雷格今在推特宣布退役消息。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕愛爾蘭UFC（終極格鬥冠軍賽）「嘴砲天王」麥葛雷格（Conor McGregor）今在推特拋出震撼彈，宣布將結束自己的競技格鬥生涯，而他在正值復出之際卻突然退役，也讓世界各地的粉絲十分震驚。

麥葛雷格稍早在推特寫下：「嗨大家好，我要簡短地宣布一項消息，我已決定今天從MMA（綜合格鬥）競技場退休。我祝福所有戰友們在比賽中繼續奮鬥。」他表示昔日夥伴都已退休，自己現在也要加入他們的行列。

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Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor （@TheNotoriousMMA） March 26, 2019

麥葛雷格曾被譽為世界上最好的MMA戰士，也是首位獲得雙料世界冠軍的MMA拳手，還創造UFC羽量級史上最快KO記錄。

麥葛雷格前年曾與擁有5個量級世界冠軍的拳王梅威瑟進行跨界「世紀拳賽」，最後由梅威瑟以TKO（技術擊倒）收下勝利。

麥葛雷格（右）在「世紀拳賽」不敵拳王梅威瑟（左）。（資料照，路透）

不過世紀對決後因傷遭強制停賽60天的麥葛雷格，禁賽時間還沒結束就先因襲擊選手巴士惹事上身，去年10月的UFC 229不敵現任輕量級冠軍、俄羅斯拳王努瑪戈梅鐸夫（Khabib Nurmagomedov），賽後還爆發大規模衝突，兩人都被處以罰款和禁賽。

而被處以罰款5萬美元外加6個月禁賽的麥葛雷格炮，近來才被傳出將和「牛仔」塞爾羅（Donald Cerrone）交手復出時，卻突然宣布退役，讓拳迷感到十分震驚，不過仍有許多人認為這只是他一貫的炒作手法，畢竟這已經是他這3年來第2度說要高掛格鬥手套。

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