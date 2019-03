拳擊》拋退役震撼彈！ UFC嘴砲天王推特宣布退休

愛爾蘭UFC「嘴砲天王」麥葛雷格今在推特宣布退役消息。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕愛爾蘭UFC(終極格鬥冠軍賽)「嘴砲天王」麥葛雷格(Conor McGregor)今在推特拋出震撼彈,宣布將結束自己的競技格鬥生涯,而他在正值復出之際卻突然退役,也讓世界各地的粉絲十分震驚。

麥葛雷格稍早在推特寫下:「嗨大家好,我要簡短地宣布一項消息,我已決定今天從MMA(綜合格鬥)競技場退休。我祝福所有戰友們在比賽中繼續奮鬥。」他表示昔日夥伴都已退休,自己現在也要加入他們的行列。

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!