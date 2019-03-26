WSBL》例行賽最終日 國泰全勝、台電全敗封關

國泰陳薇安跳投得分。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第14季WSBL女子超級籃球聯賽例行賽最終日，上演冠軍賽前哨戰，國泰為季後賽做準備，10名球員輪番上陣，皆有分數進帳，終場85：66大勝中華電信，本季例行賽15戰全勝。

電信於第三節中段還曾取得2分領先，未料國泰換回主力迎敵，瞬間初拉出29：1的猛攻，徹底瓦解電信的防線，收下勝利。雙方將於4月10日再進行三戰兩勝制的冠軍戰。

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上半場電信還取得2分領先，上半場2分球命中率近4成，但下半場下滑至26.9%，反觀國泰下半場達61.9%，成為勝負的分水嶺。

中華電信今4人得分上雙，黃郁婷攻下全場最高14分，文祺貢獻11分，潘姿吟和徐千惠皆進帳10分。本季戰績9勝6敗，其中5敗來自國泰。

國泰韓雅恩宇電信徐千惠爭搶籃板球。（記者林正堃攝）

國泰藍浩語上籃得分。（記者林正堃攝）

電信潘姿吟上籃得分。（記者林正堃攝）

國泰羅蘋上籃得分。（記者林正堃攝）

黃柔甄。（記者林正堃攝）

陽詩慧台東新生國小的小學妹到台北比賽，也到ＷＳＢＬ賽場，欣賞大姊姊們的比賽。（記者林正堃攝）

電信黃湘婷奮力將球搶走，讓國泰林育庭只搶到空氣。（記者林正堃攝）

而已兩年未曾在例行賽嘗到勝利滋味的台電，上半場僅落後4分，卻於易籃後崩盤，最終49：58不敵台元，吞下跨季35連敗。

主帥林紀妏上季執掌兵符至今，連兩個例行賽一勝難求，總共吞下0勝33敗，她坦言，「曾短暫萌生復出的念頭，但我還是告訴球員，林紀妏的時代已經結束，我的任務是陪所有隊員走出低潮，一起成長，希望能盡快帶領球隊終結連敗。」

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