中職》申皓瑋開轟、林晨樺好投 富邦二軍奪下開門紅

富邦二軍申皓瑋在３局上擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將二軍與統一獅二軍今在澄清湖球場交手，悍將靠著申皓瑋第3局轟出陽春彈，加上高孝儀、張建銘與石翔宇繳出雙安表現，終場富邦悍將二軍以4：3擊退統一獅二軍，拿下首勝。

富邦前4局靠著連續安打與申皓瑋的陽春彈將比分擴大至4：0領先。4局下半，獅隊吹起反攻號角，林勝傑適時安打、陳重廷完成高飛犧牲打，獅隊追回一分。隨後6局下半，張耿豪登板後，被林勝傑再敲出一發2分砲，獅隊追到1分差。

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不過接力登板的羅華韋、羅國華與羅嘉仁各投1局無失分，成功幫助悍將搶下二軍開幕戰首勝。林晨樺此役主投5局失1分並送出2K，拿下勝投，而獅隊先發王玉譜狀態不佳，主投4局被敲9支安打，失4分，另有7次三振，吞下本季首敗。

統一二軍林勝傑在6局下擊出２分砲。（記者黃志源攝）

富邦二軍先發投手林晨樺拿勝投。（記者黃志源攝）

統一二軍先發投手王玉譜吞敗投。（記者黃志源攝）

高志綱從球員轉任統一二軍總教練後，今天首度率隊參賽。（記者黃志源攝）

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