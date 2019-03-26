鐵騎環台》送暖第七日 企業菁英致贈2縣6所學校共60名學童獎學金

〔記者廖聿偉／台北報導〕獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行今進入第7日行程，在東部輕鬆騎行兩天後，車隊今在細雨下只騎行最短僅45公里左右，但車隊拜會了花蓮縣、宜蘭縣政府都獲得縣長高規格接待，兩位縣長都展現親民風格熱烈接待63位環台車友，車隊並致贈了兩縣6所學校共60名小朋友獎學金，車隊明天開始將再度進入繁忙且具有挑戰的北部行程。

鐵騎環台送暖第七日。（官方提供）

鐵騎環台車隊今從花蓮新光兆豐休閒農場出發，但今花蓮下起毛毛細雨，幸好只騎了34公里就直達花蓮縣政府，由花蓮縣長徐榛蔚親自接見環台車隊，車隊在參加完捐贈儀式後，直接從花蓮搭火車到羅東，總召楊崇銘說：「因為蘇花公路路窄落石多再加上又有大卡車，基於車友的安全起見，包括安排行程的捷安特也不建議騎乘這段蘇花公路，大家保留體力，等待後面最後4天的行程。」

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車隊抵達羅東市後到宜蘭縣政府舉行捐贈儀式，由宜蘭縣長陳姿妙親自參與，獅子會＆IMC鐵騎環台車隊連續在花蓮、宜蘭都獲得縣市首長的親自接見，讓車友都對兩位女性縣市首長的親民有很深刻的印象。

總召楊崇銘說：「現在的縣市首長真的跟以往有很大的不同，現在的縣市首長以及協助的人都非常客氣和親民，特別是兩位女性縣長都很接地氣，跟車友都有非常熱烈的互動，讓環台車友都留下很不同的印象。

獅子會＆IMC鐵騎環台車隊經過3天在東部輕鬆的騎行後，大家都把握時間在花蓮轉宜蘭的火車站多做休息，總召楊崇銘說：「為期11天的環台行程，就是頭尾兩邊行程比較繁重，中間3天剛好讓車友休息兼做調整，從明天開始要往北部基隆前進，包括拜會和里程數都會增加，雖然大家都已經相當疲憊，但我相信隊友經過3天調整後，都可以好好的面對最後4天的行程，加油！」

鐵騎環台送暖第七日。（大會提供）

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