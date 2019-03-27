中職》王躍霖好投得到支援 猿隊延長賽逆轉勝兄弟

王躍霖好投得到隊友火力支援。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟今晚回到主場，和衛冕軍Lamigo桃猿隊交手，中信兄弟「大師兄」林智勝連兩場開轟，但猿隊7至9局各得1分，9局突破守護神李振昌投球，搶下追平分，雙方鏖戰到12局，才靠林泓育陽春砲分勝負，終場猿隊4:3逆轉勝。

王躍霖揮別前場挨林智勝全壘打低潮，今10局起後援3局送出6次三振，且其中兩次送給林智勝。猿隊總教練洪一中認為，王躍霖不同於以往時常先投壞球導致球數落後的毛病，此役好球率高。

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王躍霖說，他這次登板告訴自己，不要想著上一場投不好：「這次是平手時上去，只想著能投幾球算幾球，盡可能攻擊好球帶。」

擊出關鍵一擊的林泓育則說，當下只想上壘：「想法單純一點，當時我是第一個打者，我們球隊又是先攻，想辦法上壘讓攻勢能夠延續下去，是我當下最想做的，當然全壘打結果是好的。」

林泓育敲出致勝陽春砲，領猿隊以4:3逆轉勝。（記者廖耀東攝）

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