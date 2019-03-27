網球》詹家姊妹超級搶十險勝 合拍首晉邁阿密女雙4強

詹詠然（左起）與詹皓晴首度聯手打進邁阿密網賽女雙4強。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕男、女共站的美國邁阿密網賽，詹詠然／詹皓晴歷經「超級搶十」纏鬥，終挾6：3、4：6、10：8險勝兩大單打手組合的瑞士班西琪（ Belinda Bencic ）／俄國卡薩金娜（Daria Kasatkina），詹家姊妹3連勝挺進女雙4強，也締造在此合拍的最佳戰績。

先前印地安泉4強止步的大小詹，「美國陽光雙賽」第2站仍排第8種子，雖然大詹日前重感冒咳嗽不停，初登場抱病與小詹驚險逆轉勝羅馬尼亞組合之後，次輪又強壓「俄荷聯軍」，如今面對「瑞俄人馬」再度上演「互破大戰」， 雙詹第8局第3度突破，首盤率先到手。

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次盤大小詹於第5局率先破發，卻錯失4：2領先，反遭對手接連在8、10局雙破，意外倒丟4局被扳平。所幸戰線拉進決勝搶10，雙詹及時回神滅火，4：1開局一路領先，即使9：5聽牌時浪費3個賽末點，最終關門鎖定準決賽門票。

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