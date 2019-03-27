網球》「球后殺手」謝淑薇3盤惜敗 邁阿密女單8強止步

「球后殺手」謝淑薇遭愛沙尼亞孔塔薇特大逆轉，美國邁阿密網賽女單8強止步。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「球后殺手」謝淑薇本週連克強敵，可惜如今3盤大戰先盛後衰， 6：3、2：6、5：7遭愛沙尼亞第21種子孔塔薇特（Anett Kontaveit）大逆轉，無緣回報2015年廣州首輪直落2輸球之仇。小薇3連勝止於美國邁阿密網賽女單8強，仍締造台將WTA Premier Mandatory等級大賽單打最佳戰績。

單日2連戰的小薇，與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）排女雙第3種子，次輪因賽程塞車順延至今日進行，稍後強碰前站印地安泉封后的比利時梅騰絲（Elise Mertens）／白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），「台捷聯軍」力爭另張8強門票。

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單挑同屬「球后剋星」的孔塔薇特，小薇臨場智取不力敵，刁鑽靈活回擊接連突破，5：1強勢開局，儘管第7局又遭對手回破，雙方互保底定首盤。次盤輪到孔塔薇特瘋狂反撲，她從先遭破發的1：2頹勢，後來居上連趕5局，硬是扳回一城。

決勝盤戰況依舊起伏，小薇先重整旗鼓，接連破發4：1壓制強敵，卻被韌性十足的孔塔薇特回破連咬2局，緊接著5：3聽牌時，小薇關鍵發球局接連失守，終讓23歲對手一口氣倒趕4局，總計惡鬥2小時惜敗。

男、女共站的邁阿密單打多達128籤，第27種子謝淑薇首輪免戰，次輪起大發神威連闖3關，包括32強起接連斬落現任世界球后「日本小威」大坂直美、前任球后「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），已締造「六斬前後任球后」、横掃2018年四大滿貫女單冠軍等超狂紀錄

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