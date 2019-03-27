NBA》林書豪手感冷僅得2分 暴龍擊敗公牛

林書豪（右）防守公牛布萊克尼（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天在主場迎戰東部倒數第三的公牛，林書豪今上場20分鐘，全場9投1中僅得2分，三分球5投0中，另有2助攻、抓4顆籃板。暴龍最後以112：103擊敗公牛，中止近期的2連敗。

暴龍得分方面，替補的N.鮑威爾（Norman Powell）得到全隊最高的20分，雷納德 （Kawhi Leonard）14分、6抄截、5助攻，羅利（Kyle Lowry）14分6助攻，西亞卡姆（Pascal Siakam）13分5籃板，伊巴卡（Serge Ibaka）16分8籃板，阿努諾比（OG Anunoby）10分。

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暴龍隊全員都有得分，林書豪全場9投1中僅得2分，三分球5投盡墨，正負值為「-15」是全隊最糟。

公牛以謝爾登（Wayne Selden）20分最佳，哈里森（Shaquille Harrison）15分，阿西迪卡諾（Ryan Arcidiacono）13分，布萊克尼（Antonio Blakeney）11分，R.羅培茲（Robin Lopez）、馬卡南（Lauri Markkanen）、桑普森（Brandon Sampson）各得10分。

第四節

林書豪這節前2次投籃沒進，隨後被換下場。他在這節剩下4分57秒再度上場，立即靠切入到禁區，並轉身投籃得分。可惜他三分球仍未開張。暴龍終場以112：103獲勝。

第三節

這節暴龍多點開花，一度領先20分，林書豪這節剩下3分32秒上場，仍然沒有得分。三節打完，暴龍以85：72領先。林書豪也是全隊唯一沒有得分的選手。

雷納德。（美聯社）

西亞卡姆。（美聯社）

第二節

林書豪這前3次出手，包含2次三分球都沒進。上半場林書豪只傳出1次助攻、抓2籃板，4次出手都沒有進球，未得分。上半場打完，暴龍以56：41領先。

林書豪（右）爭搶籃板。（今日美國）

第一節

西亞卡姆單節得6分，D.格林也拿5分，暴龍首節以26：18領先。林書豪這節在剩下2分42秒上場，三分球出手1次沒進。暴龍第一節打完以26：18領先。

賽前

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近期2連敗的暴龍，戰績51勝23敗暫居東部第二，今天在主場迎戰公牛。台裔後衛林書豪前一場僅出賽6分鐘，沒有得分，今盼能找回手感。

暴龍先發五人：羅利（Kyle Lowry）、D.格林（Danny Green）、雷納德（Kawhi Leonard）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、M.加索（Marc Gasol）

公牛先發五人：謝爾登（Wayne Selden）、哈里森（Shaquille Harrison）、阿西迪卡諾（Ryan Arcidiacono）、馬卡南（Lauri Markkanen）、R.羅培茲（Robin Lopez）

林書豪（右）賽前練投。（今日美國）

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