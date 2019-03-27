MLB》球速最慢先發 塞揚級強投4年18億續留小熊

韓德瑞克斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天與當家先發投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）達成4年5500萬美元（約新台幣18億）的延長合約，明年若在國聯塞揚獎票選排名前3名的話，合約最後一年擁有球員選擇權，年薪為1600萬美元，若沒達成則變成球隊選擇權，其中包含150萬元的買斷金。

「我很喜歡在這裡的一切，」韓德瑞克斯受訪時表示，他很喜歡這支球隊，也非常樂意繼續待在這座城市，未來還能再與隊友一同奮鬥，他相當開心。

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29歲的韓德瑞克斯雖然速球平均不到90英里，去年速球僅有87.3英里，在所有至少投滿160局以上的先發投手中排名墊底，但靠著精準的控球和極品變速球和伸卡球在大聯盟闖出一片天，2016年寫下生涯最佳的2.13防禦率，拿下該年的國聯防禦率王，在國聯塞揚獎票選排名第三名，當年也幫助小熊奪冠。

韓德瑞克斯去年繳出14勝11負，防禦率為3.44，199局的投球數和33場先發都雙雙寫下生涯新高。

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