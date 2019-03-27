MLB》新球季有信心爭冠 老闆史坦布瑞納：洋基是冠軍級強隊

洋基今年季後積極補強，被外界看好是奪冠大熱門。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今年雖然沒有補進頂級球星，但老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）對季後補強成果相當滿意，他認為現有的洋基已經擁有足以衝擊世界大賽冠軍的實力。

洋基季後積極補強，網羅水手王牌派克斯頓（James Paxton）、續簽哈普（J. A. Happ）和沙巴西亞（CC Sabathia），與年輕新王牌塞維里諾（Luis Severino）簽4年約鞏固輪值，但他卻因傷缺席開季，球團趕緊找來岡薩雷茲（Gio Gonzalez）加強先發輪值深度。

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牛棚部分留下布里頓（Zach Britton）和簽下奧塔維諾（Adam Ottavino），讓投手戰力更加完整。

野手部分則與老將賈納（Brett Gardner）續約1年，找來前明星游擊手杜洛威斯基（Troy Tulowitzki），補上主力葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）受傷空缺，並以2年約簽下拉梅修（DJ LeMahieu）當保險。

洋基開季雖然飽受傷兵所苦，沙巴西亞、塞維里諾、畢坦西斯（Dellin Betances）、葛瑞戈爾斯、希克斯（Aaron Hicks）和蒙哥馬利（Jordan Montgomery）都高掛免戰牌，不過老闆史坦布瑞納認為投手戰力深度夠，且傷勢都不是太嚴重，球員應該能夠很快就歸隊。

洋基去年團隊轟出267轟寫下大聯盟紀錄，戰績100勝62負，也創下2009年以來的單季最佳成績，對於球隊新球季的展望，老闆史坦布瑞納表示，「我們和其他球隊一樣優秀，會全力去贏得比賽，我相信他們會將自己的潛力發揮到最大。」他認為洋基有足夠的實力能拿下世界大賽冠軍。

洋基老闆史坦布瑞納認為自家球隊的實力，足以爭冠。（資料照，美聯社）

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