MLB》球界十大輪值 印地安人高掛第一

〔體育中心／綜合報導〕繼十大牛棚系列後，大聯盟官網又於今天推出前十強的先發輪值評比，來為新球季的到來增添話題。以下是由官網作家Anthony Castrovince所排出的前十名名單。

1. 印地安人

印第安人是資金比較不充裕的球隊，但是他們靠著交易完美地組成了全球界最棒的先發陣容，其中克魯伯（Corey Kluber）和鮑爾（Trevor Bauer）都被認為是塞揚獎的競爭者。另外卡拉斯科（Carlos Carrasco）在過去五年其間自責分率高居聯盟第13。克萊文傑（Mike Clevinger）去年也有所突破，投出生涯首個200局的賽季。

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克魯伯。（資料照，美聯社）

2. 國民

輪值擁有三度塞揚獎的薛哲（Max Scherzer）還有「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）掛帥，今年又加入了去年繳出生涯年的孔賓（Patrick Corbin），另外還有上季自責分率僅2.83的桑契斯（Anibal Sanchez）。這組陣容的關建會在於史崔斯柏格的健康，以及薛哲能穩定維持過往表現。

韋蘭德。（資料照，今日美國）

3. 太空人

僅管凱可（Dallas Keuche）等三位輪值主將今年無法在為球隊貢獻，太空人仍有去年塞洋講排名第二的韋蘭德（Justin Verlander）和去年也是塞揚獎競爭者的柯爾（Gerrit Cole）。另外他們農場中還有兩位潛力小將懷特利（Forrest Whitley）和詹姆斯（Josh James）蓄勢待發。

韋蘭德。（資料照，美聯社）

第四到第十名依序為：紅襪、大都會、道奇、海盜、光芒、小熊、紅雀。

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