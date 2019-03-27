NBA》白魔獸繳24分、16籃板 魔術滅熱火登東部老八

伍切維奇繳出24分、16籃板，率領魔術贏球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術今天在客場挑戰熱火，先發五人得分上雙，尤其「白魔獸」伍切維奇（Nikola Vucevic）繳出24分、16籃板的驚人數據，決勝時刻也挺身而出，澆熄熱火反攻火焰，魔術終場以104：99贏球收下6連勝，也擠下熱火登上東部老八的位置。

熱火此役先盛後衰，J.理查森（Josh Richardson）首節灌進11分，助隊單節轟下32分，上半場更一度取得17分的領先優勢，不過進入下半場後風雲變色，魔術第三節狂飆7記三分彈，艾薩克（Jonathan Isaac）包辦3顆，助隊取得領先，第三節反以76：70超前。

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熱火老將魏德（Dwyane Wade）末節率隊急起直追，一人連拿9分，並靠著J.理查森的兩罰追平比數，但A.戈登（Aaron Gordon）和伍切維奇聯手飆分穩住領先優勢，伍切維奇的關鍵補籃和跳投鎖定勝局，模數終場就以104：99擊敗熱火，並以37勝38負擠下熱火（36勝38負），暫居東部第八名。

魏德（右）寶刀未老，替補繳出22分、7籃板、7助攻和3抄截的全面表現。（美聯社）

伍切維奇攻下全隊最高的24分、16籃板，另有5助攻，艾薩克貢獻19分、6籃板和2阻攻，奧古斯丁（D.J. Augustin）有17分、7助攻，A.戈登則有14分、10籃板。

熱火今天在主場退休名將波許（Chris Bosh）的1號球衣，可惜最後未能奪勝，衛特斯（Dion Waiters）飆進5顆三分彈，攻下全場最高的26分，魏德替補繳出22分、7籃板、7助攻和3抄截的全面表現，J.理查森則有17分、6助攻。

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