日職》新洋將開季分析 日媒點出大王兩數據堪憂

王柏融。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職兩聯盟開幕戰將於3月29日同時開打，日媒《fullcount》今天撰文分析12支球團新洋將，甫加盟火腿的「台灣大王」王柏融在春訓表現尚可，但同時也出現一些隱憂。

日本火腿季後補進多名洋將，除了簽下海外自由球員「台灣大王」王柏融之外，也找來具有大聯盟資歷的洋投韓考克（Justin Hancock）和巴貝托（Johnny Barbato），兩名洋投在熱身賽展現不錯壓制力，韓考克4場出賽防禦率保持完美的「0」，合計4局飆6K，巴貝托則是出賽2場投6局，防禦率為3.00。

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日媒《fullcount》認為洋投表現出色，相較之下，陣中唯一洋砲的王柏融，在熱身賽表現平平，繳出2成80的打擊率，另有1轟和4打點，但上壘率和長打率僅有2成96和4成，令人有點擔心，未來表現仍須觀察。

王柏融在生涯首年日職公辦熱身賽共出賽9場，25打數敲出7支安打，唯一長打就是1發全壘打，其餘6支皆為一壘安打，另外吞下7次三振，四壞球保送也只有1次，不過得點圈有人的打擊率表現不俗，高達3成33。

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