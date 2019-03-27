中職》萊福力超狂「帽子戲法」牽制 讓網友直呼太屌（影音）

HAT TRICK! Slick pick off attempt by #CTBros' Mitch Lively. #CPBL pic.twitter.com/3iuRloCSIo — CPBL STATS （@GOCPBL） 2019年3月26日

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟洋投萊福力昨天先發對Lamigo桃猿，他上演著「帽子戲法」般的牽制，讓許多網友直呼厲害。萊福力此戰繳出5.2局無失分好投，可惜牛棚未守成，最後在延長賽12局以3：4落敗。

請繼續往下閱讀...

相關影片請點此

萊福力在3局上1出局時，被桃猿藍寅倫敲出安打，他準備投球面對下名打者時，先退開投手丘，接著把帽子脫下，迅速牽制一壘，而藍寅倫則是早早就安全回壘。

這招「帽子戲法」牽制讓網友們大開眼界，「覺得還蠻屌的」、「這招厲害，看球十幾年還沒看過，真的大開眼界了」、「這招真的太屌了」、「這個牽制動作很少見也很特別」。

中信兄弟洋投萊福力。（記者廖耀東攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/