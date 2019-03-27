NBA》布雷德索單節16分逆轉戰局 公鹿退火箭3連勝

布雷德索。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟龍頭公鹿今天在主場迎戰西部勁旅火箭，布雷德索（Eric Bledsoe）攻下全場最高的23分，並在第三節灌進16分提早助隊鎖定勝局，公鹿終場以108：94贏球，近期拉出一波3連勝。

公鹿首節雖以5分落後，但第二節展開反攻，先是拉出一波11：2的攻勢超前，單節共灌進38分，半場以58：53取得領先。

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公鹿第三節就看布雷德索表演，單節獨拿16分，個人得分比火箭全隊只差2分，公鹿下半場最多領先多達21分，火箭此役團隊命中率是慘澹的36.4％，三分球命中率也只有3成出頭，公鹿終場就以108：94輕鬆擊落火箭。

布雷德索攻下全場最高的23分，另有7助攻、2火鍋，「字母哥」G.亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出19分、14籃板和4助攻，康諾頓（Pat Connaughton）替補貢獻14分、7籃板，米德爾頓（Khris Middleton）和B.羅培茲（Brook Lopez）各挹注13分。

哈登（James Harden）也攻下全場最高的23分，不過命中率只有34.6％，另有10籃板和7助攻，保羅（Chris Paul）有19分、9籃板和4助攻，卡培拉（Clint Capela）17分、11籃板。

G.亞德托昆波。（法新社）

哈登。（歐新社）

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