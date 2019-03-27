MLB》球員們公認 哈波最過譽、馬查多打球最髒

哈波。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明星強打哈波（Bryce Harper）日前和費城人簽下3.3億美元的超級大約，風光轉戰費城。但美媒《The Athletic》公布一項不具名的調查，有高達62％的球員認為哈波是過譽的選手。

《The Athletic》公布一項「最過譽」的選手投票，哈波獲得高達62％的票數，而第二名是藍鳥投手史卓曼（Marcus Stroman），但他只獲4.1％的票數，教士明星三壘手馬查多（Manny Machado）雖然也有獲得選票，但沒有任何一名球員的得票，有接近到哈波的票數。

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一名選手直言，哈波被高估了，「特別是現在」；另有選手說，「這是市場機制，明星的效應，但除了有一年之外，他做了什麼呢？」

哈波生涯累積184轟、521分打點，曾在2015年獲得年度MVP。去年他繳出34轟、100分打點，打擊率0.249的表現。

另外，在打球最骯髒的部分，馬查多則獲得高達64.8％的投票率，第二名則是前明星二壘手阿特利（Chase Utley），獲得9.3％的選票。哈波也獲得一些票數。



馬查多。（資料照，法新社）

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