NBA》詹皇輕鬆拿雙十、球隊氣氛超歡樂 湖人大勝巫師難得連勝

詹姆斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕與季後賽已經無緣的湖人今天在主場迎戰巫師，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、麥基（JaVale McGee）和卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）三人合力攻下72分，率領湖人終場以124：106大勝。湖人接連擊敗國王和巫師，這是自1月19日以來，球隊首度取得2連勝，距離追平去年的35勝還差2場。

卡德威爾波普首節就飆進13分，率隊單節灌進34分取得領先，L. 史岱芬森（Lance Stephenson）該節終了前運球突破時，不慎踩住對手的腳，意外成為「腳踝終結者」，讓J.格林（Jeff Green）完全站不穩，而自己後撤步跳投得手，場邊隊友也嗨到不行。

請繼續往下閱讀...

湖人板凳區氣氛超歡樂。（美聯社）

詹姆斯和麥基輪流發威，一路率隊領先到終場，最多領先多達19分，團隊命中率高達53.9％，巫師此役攻防失序，擅長的三分球僅32投6中，命中率只有18.8％，不輸也難。

詹姆斯今天繳出23分、7籃板和14助攻，卡德威爾波普飆進6顆三分彈轟下全場最高的29分，麥基有20分、15籃板的雙十表現，另外賞了4記麻辣鍋，朗多（Rajon Rondo）貢獻7分、10助攻和2抄截。巫師以畢爾（Bradley Beal）的32分最佳，J.帕克（Jabari Parker）則攻下全隊次高的18分。

卡德威爾波普。（歐新社）

畢爾。（法新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/