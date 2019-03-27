舉重》失眠誤吃！ 兩屆奧運金牌許淑淨涉禁藥

許淑淨。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣兩屆奧運女子舉重金牌許淑淨外傳遭到國際反禁藥組織（WADA）鎖定，WADA 甚至已來函奧會，要求奧會須公布使用禁藥的選手姓名與禁賽期限。

許淑淨在2016年里約奧運於女子53公斤級摘金，以及國際舉重總會在2016年宣布，因2012年倫敦奧運金牌、哈薩克女將趙常玲因禁藥反應成陽性，獎牌取消，讓12年銀牌許淑淨晉升成金牌。

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據《中央社》報導，許淑淨2017年底出征世界舉重錦標賽前，接受奧會禁藥檢查，原本藥檢反應呈陰性，但WADA認為許淑淨的生物數值異常，要求負責檢驗的日本三菱實驗室用更精密儀器再做進一步檢查，才認定許淑淨用藥。

至於奧會的禁藥管制委員會，將許淑淨判定禁賽3年，而她因手傷嚴重，以及復原進度不如預期，去年6月前宣布退休並轉任國家隊教練。至於WADA近日來函要求奧會需在4月5日前，把所有因服用禁藥列管的運動員，全部上網公告，才讓此事曝了光。

據《中央社》報導，許淑淨因傷缺席2017年台北世界大學運動會，傷勢一直沒能好轉，加上當時世錦賽日期逼近，求好心切壓力過大導致失眠，誤服含有禁藥成分的安眠藥，才導致禁藥檢測結果異常。

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