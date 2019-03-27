網球》謝淑薇雙打無緣8強 邁阿密網賽單日兩戰都輸球

謝淑薇。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕美國邁阿密網賽，名列女雙第3種子的台灣一姊謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）的組合，今天以6（3）：7、6：2、3：10三盤不敵比利時梅騰絲（Elise Mertens）／白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），無緣8強。謝淑薇單日兩戰都以輸球作收。

謝淑薇和搭檔史崔可娃首盤拚到搶七，但該局以3：7輸掉；第二盤謝淑薇以6：2扳回一城，可惜第三盤超級搶10，謝淑薇組合以3：10不敵對手，止步16強。

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本屆邁阿密網賽，謝淑薇名列女單第27種子，連續打敗現任世界球后「日本小威」大坂直美、前任球后「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），可惜今天遭到愛沙尼亞第21種子孔塔薇特（Anett Kontaveit）大逆轉輸球，無緣4強。

前一站印地安泉封后的梅騰絲/莎芭蓮卡，下場將面對大會第5種子加拿大達布洛夫絲姬（Gabriela Dabrowski） /中國徐一幡的組合。

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