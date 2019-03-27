MLB》賣假貨換黃金 教士隊神操作得王朝基石

小塔提斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊在稍早宣布，兩位潛力新星派岱克（Chris Paddack）和小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）將雙雙進到球隊的開幕戰陣容當中。

年僅20歲的小塔提斯是百大新秀榜第二名的游擊手，而他也會是自貝爾崔於1999年以來（Adrian Beltre）以來，在大聯盟開幕陣容中最年輕的選手。而派岱克則是在昨天由總教練向他親口證實他將會是球隊的第三號先發投手。不過教士選擇在球季開始時就將他們拉上大聯盟，可能會讓球隊少了對於兩位年輕選手長達一年的控制權。

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派岱克在今年春訓共投12.2局狂飆20K，他是在2016年做為馬林魚交易前明星後援羅德尼（Fernando Rodney）的籌碼。而羅德尼在轉隊前後判若兩人，轉隊前自責分率僅0.31，轉隊後高達5.39。而派岱克則是在轉隊沒多久後動了手肘手術，但去年回歸後在小聯盟大開殺戒，投120次三振僅有8個保送。

派岱克。（資料照，美聯社）

小塔提斯則是在2016年以國際自由球員身分與白襪隊簽約沒多久後，被拿來做為交易前明星先發席爾茲（James Shields）的籌碼，而席爾茲在轉隊前自責分率僅4.28，轉隊後則高達6.77，連同剩餘超過4000萬美金的合約都由白襪承擔，而小塔提斯則在小聯盟迅速成長，去年開始就迅速橫掃各家新秀排行榜。

透過這兩筆交易教士得到了兩位超優質的潛力新秀，目前教士隊農場排名在全大聯盟第一，未來數年間很有機會會是聯盟裡的強權。

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