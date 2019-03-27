MLB》不替我打球也沒關係！道奇不在乎12億丟水裡

坎普。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕自2016年以來，道奇已經支付超過1.4億美元給那些不再為道奇打球的球員，這金額已經高於18支球隊在2019年的團隊薪資。而在今年道奇又要在這項目支出龐大資金。

今年道奇將要支付投手貝利（Homer Bailey）2300萬美元、坎普（Matt Kemp）的350萬美元、兩位古巴野手奧利維拉（Hector Olivera）的467萬美元和席亞拉（Yaisel Sierra）的500萬美元，加上其他球員將會支出超過4000萬美元（約12.3億台幣），而這些人都已不在道奇隊陣中。

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貝利是在去年12月連同兩位紅人新秀，被交易至道奇換來坎普、普伊格（Yasiel Puig）、伍德（Alex Wood）等人，此舉是為了清出薪資空間，而貝利也在交易來沒多久後遭道奇隊釋出，但仍可以在不為道奇投任何一球的情況下得到他所有的薪水。

道奇棒球事務部門總裁佛里曼（Andrew Friedman）為此解釋：「失去了像是Yasiel和Matt這樣的球員並不容易，但我們能夠獲得一些財務上的靈活性，同時還讓一些年輕人才加入我們的球隊。」

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