韓職》史上最離奇調度！打者剛上打擊區被投手代打（影音）

2019/03/27 10:37

〔體育中心／綜合報導〕韓國職棒昨出現一幕有趣場景，起亞虎9局下半進攻，打者黃大仁才剛站進打擊區，突然被總教練叫回休息室，更換一名投手上場代打，最終站著不動吞下再見三振，讓球迷看得一頭霧水。

該幕發生於9局下，韓華鷹雖以13：7大幅領先，仍在2人出局時更換投手鄭宇藍，未料此舉疑似讓起亞虎教頭不是很高興，自家打者黃大仁才剛站上打擊區，隨即起用代打，讓一名26歲投手上場打擊，以示抗議。

過程中，鏡頭照到韓華鷹教頭錯愕表情，後來鄭宇藍連送3記正中直球，起亞虎被叫上來代打的投手動都沒動，看著3顆球進壘後吞下再見三振，韓華鷹以13：7獲勝。賽後韓華鷹教頭解釋，在大比分剩1出局時換上鄭宇藍，只是想讓他調整狀況；起亞虎教練沒多做評論。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.