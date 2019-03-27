韓職》史上最離奇調度！打者剛上打擊區被投手代打（影音）

Petty Interesting: Up 13-7 in the 9th w/ 2 outs & man @ 1B, Hanwha decided to change pitchers.



Then KIA's Hwang Dae-in was to bat, until manager Kim Ki-tae called for a pinch hitter.



Who'd Kim call?



He called for pitcher Moon Kyung-chan to pinch-hitpic.twitter.com/LZ5sZ5cEvC — Dan Kurtz （@MyKBO） 2019年3月27日

〔體育中心／綜合報導〕韓國職棒昨出現一幕有趣場景，起亞虎9局下半進攻，打者黃大仁才剛站進打擊區，突然被總教練叫回休息室，更換一名投手上場代打，最終站著不動吞下再見三振，讓球迷看得一頭霧水。

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該幕發生於9局下，韓華鷹雖以13：7大幅領先，仍在2人出局時更換投手鄭宇藍，未料此舉疑似讓起亞虎教頭不是很高興，自家打者黃大仁才剛站上打擊區，隨即起用代打，讓一名26歲投手上場打擊，以示抗議。

過程中，鏡頭照到韓華鷹教頭錯愕表情，後來鄭宇藍連送3記正中直球，起亞虎被叫上來代打的投手動都沒動，看著3顆球進壘後吞下再見三振，韓華鷹以13：7獲勝。賽後韓華鷹教頭解釋，在大比分剩1出局時換上鄭宇藍，只是想讓他調整狀況；起亞虎教練沒多做評論。

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