NBA》加林納里砍25分宰灰狼 快艇6連勝闖進季後賽

快艇加林納里（左）攻下25分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今天在客場靠著加林納里（Danilo Gallinari）貢獻25分，板凳暴徒L.威廉斯（Lou Williams）也得到20分，幫助球隊以122：111擊敗灰狼，快艇獲得6連勝，搶到季後賽一席位置。

快艇第一節就轟下42分，首節就領先對手19分，半場打完以75：55領先。易籃後，灰狼在第四節剩下7分19秒靠當家明星湯斯（Karl-Anthony Towns）投進三分，追至6分差，但快艇隨後靠哈瑞爾（Montrezl Harrell）連得6分在內，打出9：0攻勢拉開分差，灰狼無力追分，最後快艇就以11分之差獲勝。

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快艇過去11戰拿下10勝、近期6連勝，以45勝30敗成為西部第五支闖進季後賽的球隊，主帥瑞佛斯（Doc Rivers）自從2013-14年起執教快艇6個球季來，只有去年沒打進季後賽，該年戰績也有42勝40敗、高於五成的勝率。

加林納里包含6顆三分在內，攻下25分、10籃板。L.威廉斯20分7助攻，坦波（Garrett Temple）15分，貝佛利（Patrick Beverley）11分，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）10分。

灰狼方面，湯斯24分13籃板，A.威金斯（Andrew Wiggins）22分，薩里奇（Dario Saric）18分，T.瓊斯（Tyus Jones）13分。

快艇板凳群得分合計有53分，比灰狼板凳群的25分還多；此外，快艇全場三分球32投16中，命中率高達5成，優於對手的33.3％。

快艇板凳暴徒L.威廉斯（左）得到20分。（美聯社）

快艇總教練瑞佛斯。（美聯社）

灰狼湯斯今得到24分13籃板。（美聯社）

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