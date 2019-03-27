舉重》奧運資格恐受波及 郭婞淳教練：「按計劃繼續備戰」

郭婞淳。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣舉重已有林子琦、許淑淨相繼爆發禁藥事件，若有1人又於2020年東京奧運前再犯，首當其衝將是我奧運奪金熱門郭婞淳，恐怕連奧運殿堂都踏不上去，郭婞淳教練林敬能表示，「一切按著我們擬定的訓練、比賽計畫繼續，這種意外也不是我們可以預防的。」

郭婞淳去年11月土庫曼世錦賽59公斤級，抓舉105公斤級、總和237公斤奪金，以及挺舉132公斤銀牌，接著12月於銀牌等級卡達盃更是橫掃3面金牌，有望連3屆進入奧運殿堂。

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世界反禁藥組織（WADA）視每屆奧運4年為一週期，若週期內同個國家在相同運動項目有3名選手用藥遭逮，該項運動的其他選手將喪失奧運資格。林敬能透露，「這事情就這樣發生了，我們能做就只有繼續備戰奧運，接下來還會參加4月亞洲錦標賽、9月世界錦標賽以及年底的銀牌賽，最後為明年亞錦賽。」

郭婞淳（左）、教練林敬能（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

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