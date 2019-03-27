亞洲空氣槍射擊首度在台舉行 郭冠廷和吳佳穎聯手摘銅

〔記者廖聿偉／龜山報導〕2019第12屆亞洲空氣槍射擊錦標賽今於台灣國家射擊訓練基地公西靶場舉行，首場賽事舉行10M空氣手槍混合賽，台灣郭冠廷和吳佳穎聯手出擊，最終在決賽射出413.3分，僅次於印度和南韓，奪下銅牌。

郭冠廷和吳佳穎首度搭檔成人組混雙，預賽仍在找尋手感，郭冠廷射出383分，吳佳穎則貢獻380分，兩人合計763分，以第五名進入決賽。

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決賽兩人前兩靶分別射下100.1和100.6分，一度暫居第一，可惜第三次射擊只能下98.7分，被印度選手超越，最後三靶分別是34.8、40.5和38.6分，最終以銅牌坐收。

已拿下2020東京奧運門票的吳佳穎表示，「第一次在台灣比賽，心情很緊張，所以表現有一點小失常。但現在就是照自己的步調調整，在奧運之前以賽代訓，把狀況調整到巔峰，迎接東京奧運。」

郭冠廷曾於東南亞射擊賽在公西靶場拿下10公尺空氣手槍男子組金牌，本次又再度為地主摘下首面銅牌，他表示，「雖然之前曾在這裡比過國際賽，但亞洲錦標賽的層級更高，所以難免有點緊張，但我和吳佳穎搭檔漸入佳境，可惜決賽兩人不約而同陷入小低潮，無法如願奪金。」

郭冠廷與吳佳穎搭擋，射下亞洲空氣槍錦標賽混雙銅牌。（記者林正堃攝）

郭冠廷與吳佳穎搭擋，射下亞洲空氣槍錦標賽混雙銅牌。（記者林正堃攝）

郭冠廷與吳佳穎搭擋，射下亞洲空氣槍錦標賽混雙銅牌。（記者林正堃攝）

郭冠廷與吳佳穎搭擋，射下亞洲空氣槍錦標賽混雙銅牌。（記者林正堃攝）

郭冠廷與吳佳穎搭擋，射下亞洲空氣槍錦標賽混雙銅牌。（記者林正堃攝）

吳佳穎。（記者林正堃攝）

郭冠廷。（記者林正堃攝）

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