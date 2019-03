MiLB》不只小葛雷諾 藍鳥農場還有游擊超新星

畢歇特。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕除了百大新秀首位的小葛雷諾(Vladimir Guerrero)以外,藍鳥還有一位打擊天賦驚艷眾人的游擊新秀畢歇特(Bo Bichette)。畢歇特目前在藍鳥新秀排行榜僅次小葛雷諾,同時也名列百大新秀第11名。今年春訓他在40個打席中揮出4發全壘打,攻擊指數高達1.308,很有機會今年就上到大聯盟。

與小葛雷諾雷同的是,畢歇特的父親Dante Bichette過去也是四屆全明星球員,生涯共敲出274轟。畢歇特雖然揮棒姿勢極為猛烈且路徑較長,但他有極快的揮棒速度與球棒控制能力,同時擅長跟球並扎實擊中,他的打擊評分高達65分。而較為平凡的身材卻蘊含著不錯的力量,讓他未來有機會成長成能年打20轟以上的好手。

雖然畢歇特運動能力不出眾,不過靠著優異的跑壘直覺,讓他去年一共拿下32次盜壘成功。過去人們對他的守備較有疑慮,認為他將來有可能轉往二壘發展,但去年他在游擊區展現了長足的進步。模板被認為接近於紅襪隊的游擊手柏格茲(Xander Bogaerts)。畢歇特所擁有的打擊天賦和能夠負擔內野中線的防守功夫讓不少專家看好他會是下一個明星球員。

