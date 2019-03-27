中職》桃猿聯名商品「卡娜赫拉的小動物」 征服童心征服你

「卡娜赫拉的小動物」與Lamigo桃猿隊首次聯名合作。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕全猿主場將在4月2日、4月4日至7日進行上半季四月第一週主場，屬於全猿的「征服童心」即將出發，2019「征服童心」連續八彈一一噴發，內容豐富的第三彈隆重為大家介紹新夥伴，「卡娜赫拉的小動物」要來征服大朋友小朋友的童心，請接招！

Lamigo桃猿球團表示，人氣插畫「卡娜赫拉的小動物中的P助&粉紅兔兔」與中華職棒終於實現夢幻的聯名企劃！「卡娜赫拉的小動物」與Lamigo桃猿隊首次聯名合作的商品將在4月4日起於Lamigo官方購物網開始預購，此次聯名商品系列首波預購將暫定於2019年四月底到貨。

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不管是在球場為支持的球隊加油時，或是日常生活中使用，此次的聯名商品將是「卡娜赫拉的小動物」粉絲以及中華職棒球迷必須收藏的夢幻逸品。為了征服童心，P助&粉紅兔兔本尊將在4月4日賽前為全猿主場開球，並且在賽前舉辦見面會（時間另行公告），當全猿主場的一日10號隊友！

本次與Lamigo桃猿隊首次聯名合作的商品包括球衣、帽TEE、購物袋等，將陪伴喜愛卡娜赫拉的小動物的球迷朋友，一起為中華職棒加油！

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