NBA》菜鳥年6次單場30分10助攻 T.楊恩超越喬丹、柯瑞

老鷹超級新人T.楊恩今天得到33分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹超級新人T.楊恩（Trae Young）今天砍下33分、傳出12次助攻，幫助球隊以130：120擊敗鵜鶘。這也是T.楊恩在新人年第6次單場至少30分、10助攻，成為史上第二多。

T.楊恩全場24投12中、包含三分球13投5中，砍下33分、另傳出12次助攻，這是他本季第24次「雙十」表現。過去4場比賽，T.楊恩平均有26.8分、11.5次助攻。

請繼續往下閱讀...

老鷹超級新人T.楊恩今天得到33分。（今日美國）

根據《ESPN》指出，T.楊恩在菜鳥年就有6次單場至少30分、10助攻，超越「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）、柯瑞（Stephen Curry），成為聯盟史上第二多，僅次於「大O」名人堂球星羅伯森（Oscar Robertson）在1960-61賽季締造的25次紀錄。

老鷹其他球員方面，戴德蒙（Dewayne Dedmon）18分9籃板，班貝瑞（DeAndre' Bembry）18分，蘭恩（Alex Len）13分，J.柯林斯（John Collins）、卡特（Vince Carter）各拿12分。

鵜鶘方面，藍道（Julius Randle）24分，伍德（Christian Wood）23分，F.傑克森（Frank Jackson）20分，克拉克（Ian Clark）12分，培頓（Elfrid Payton）11分。

鵜鶘藍道（中）得分24分。（今日美國）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/