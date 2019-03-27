舉重》禁藥再一例恐波及郭婞淳？ 中華奧會回應了

郭婞淳。（資料照，特派記者陳志曲攝）





〔體育中心／綜合報導〕兩屆奧運金牌舉重名將許淑淨今日傳出使用禁藥，加上去年11月的林子琦後，台灣舉重女將有2人吃禁藥，若滿3人該項運動的其他選手將喪失奧運資格。對此，中華奧會發出聲明澄清，世界禁藥管制組織（WADA）與國際奧委會（IOC）並無4年內3位運動員禁賽則停權會員協會規定，東京奧運參賽部分資格也尚未曾公告此方面規定。

中華奧會今天發表聲明指出，世界禁藥管制組織（WADA） 3月6日來函中華奧會運動禁藥管制組，要求依運動禁藥管制規範（WADA Code） 於4月5日前回應下列事項，包括公布禁賽運動員、許淑淨選手為何尚在國訓中心擔任教練職務、應以抽驗日起為基準，追回被禁賽運動員獎牌、中華奧會藥管組提供許淑淨完整判決書。

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中華奧會表示，將於近期公布被禁賽運動員名單，已將WADA來函轉知體育署、國訓中心與全國各運動單項協會，許淑淨也即刻自國訓中心離職，她也已書面委託中華奧會代為繳回2017年世錦賽銀牌給國際舉重總會。

此外，中華奧會也強調，關於媒體報導選手禁賽導致該單項運動協會被停權一事，雖各國際運動單項總會針對運動禁藥管制有不同規定，但WADA與IOC並無4年內3位運動員禁賽則停權會員協會規定，東京奧運參賽部分資格也尚未曾公告此方面規定。

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